Calciomercato Milan – Maignan out, il Diavolo si tutela con Mirante

Le ultime news sul calciomercato del Milan: lo svincolato Antonio Mirante affiancherà Ciprian Tătărușanu visto l'infortunio del francese

L'emergenza per l'infortunio di Mike Maignan ha costretto il Milan a tornare operativo sul calciomercato . E Antonio Mirante , classe 1983 , è la soluzione scelta da Paolo Maldini e Frederic Massara per ovviare all'assenza, che si preannuncia piuttosto lunga, del portiere titolare del Diavolo.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il Milan ha pescato Mirante nel calciomercato degli svincolati perché il Diavolo, ad oggi, ha fuori causa il terzo portiere Alessandro Plizzari (ha subito un intervento al ginocchio e tornerà dopo Natale). Inoltre, il vice di Maignan, il rumeno Ciprian Tătărușanu , non ha sempre convinto quando ha giocato.

In un anno abbondante di Milan, infatti, l'ex Fiorentina ha giocato 5 partite: male nel 3-3 di 'San Siro' in Serie A contro la Roma, bene nel derby (pur perso 1-2) in Coppa Italia contro l'Inter. Discrete apparizioni in Europa League contro lo Sparta Praga.