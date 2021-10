Calciomercato Milan – Mirante può giocare in Champions League: il motivo

Antonio Mirante, che oggi firmerà con il Milan, potrà essere inserito nella lista UEFA per la partecipazione in Champions League. Ecco perché

Il Milan prenderà Antonio Mirante per sostituire l'infortunato Mike Maignan . Ma il portiere classe 1983 potrà giocare in Champions League ? Teoricamente, la lista Champions consegnata dal Milan alla UEFA a settembre potrebbe essere modificata soltanto a febbraio. Ovvero quando, eventualmente, il club rossonero è tenuto a consegnare la lista per la fase ad eliminazione diretta della competizione.

Ma Mirante può essere inserito in lista UEFA subito e, pertanto, giocarsi con Ciprian Tătărușanu un posto da titolare nelle partite di Champions League a partire da Porto-Milan di questo martedì. Come è possibile? Parla il regolamento ufficiale. Il sito web della UEFA, infatti, sottolinea che "se un club non può inserire almeno due portieri in Lista A a causa di lunghi infortuni o malattie (es. di 30 giorni), un club può sostituirlo temporaneamente in qualsiasi momento durante la stagione".