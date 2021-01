Calciomercato Milan – Ecco la prima offerta per Junior Firpo | News

Il Milan non molla Junior Firpo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La trattativa tra il Milan e il Barcellona per Junior Firpo sta iniziando a prendere una piega diversa. Diversamente da quanto accaduto nei giorni precedenti, con i blaugrana non intenzionati a sedersi sul tavolo delle trattative, adesso qualcosa inizia a muoversi.

Il Milan ha individuato nel terzino dominicano naturalizzato spagnolo il ruolo di vice Theo Hernandez, ruolo che non rende felicissimo l’ex Betis. I rossoneri hanno presentato la prima offerta al club catalano: Maldini e dirigenza sono disposti ad offrire 500mila euro per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni.

Le cifre richieste dai catalani sono un po’ più alte: vorrebbero cedere il loro gioiellino incassando un milione di euro per il prestito con riscatto fissato a più di 20 milioni. Di grande aiuto per i rossoneri in questa operazione di mercato potrebbe essere l’entourage del classe ’96. Sufiel Abdelkader è l’agente del terzino di proprietà del Barça ma è anche il padre di Brahim Diaz, calciatore del Milan in prestito dal Real Madrid.

Koeman e società hanno fatto il punto del loro mercato e il loro obiettivo numero uno, Eric Garcia, arriverà solamente in estate. Intanto il calciatore è stato convocato per la gara di Coppa del Re di stasera contro il Cornellà. In attesa di nuovi sviluppi, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.