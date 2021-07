Calciomercato Milan – Ecco la cifra messa sul piatto per Kaio Jorge

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, gioiello del Santos, può andare ad arricchire l'attacco rossonero quest'estate

Daniele Triolo

Il Milan ha intenzione di affiancare, ai veterani Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, un attaccante giovane, di prospettiva, che possa crescere alle loro spalle. La scelta del club di Via Aldo Rossi sembra essere ricaduta su Kaio Jorge, classe 2002, gioiello del Santos.

Il centravanti brasiliano, a segno nell'ultima partita dei bianconeri in Copa Sudamericana contro l'Independiente, andrà in scadenza di contratto con il 'Peixe' il prossimo 31 dicembre. Il Milan, inizialmente, aveva pensato di aspettare gennaio 2022 per prenderlo a costo zero.

Poi, però, un po' per la volontà del calciatore di non lasciare il suo club senza alcun introito, un po' per anticipare la folta concorrenza internazionale su Kaio Jorge, il Milan ha deciso di anticipare i tempi e di portarlo a Milano già in questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola per acquistarne subito il cartellino il Milan è disponibile a riconoscere al Santos un indennizzo di massimo 7 milioni di euro, a fronte dei 10 richiesti dalla società dello stato di San Paolo. Questo perché, nell'operazione, andranno conteggiate anche le commissioni per i procuratori.