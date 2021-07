Milan, la rincorsa di Ibrahimovic: vuole esserci alla prima di Serie A

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta rispettando la tabella di marcia del recupero dopo l'operazione al ginocchio sinistro

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic del Milan. L'attaccante svedese, infatti, ha cominciato la sua rincorsa verso il completo recupero fisico. Lo scorso 18 giugno, come si ricorderà, Ibra era stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro. Un intervento per ripulire l'articolazione dopo che la terapia conservativa utilizzata per quasi sei settimane non aveva dato i frutti sperati.

A quel punto, Zlatan ha iniziato un programma di recupero piuttosto dettagliato che prevedeva, a conti fatti, due mesi per poter essere nuovamente in campo. Un mese per tornare a correre ed a calciare il pallone; un altro mese per giocare. Presentatosi a Milanello, il giorno del raduno, tirato a lucido per lavorare in palestra, ora Ibrahimovic ha messo nel mirino una data ben precisa. Lunedì 23 agosto, ore 20:45, quando si giocherà Sampdoria-Milan a 'Marassi': prima giornata della Serie A 2021-2022.

Ibrahimovic vuole tornare ad indossare la maglia del Milan in quella circostanza. Ieri ha lavorato a Milanello al mattino, in palestra, mentre nel pomeriggio tutti i suoi compagni di squadra hanno svolto una regolare seduta di allenamento agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Lui, invece, è alle prese con fisioterapia, potenziamento, stretching e tutto quello che serve per rimettere in sesto il ginocchio il prima possibile.

Ibrahimovic non sta forzando la mano, si sta gestendo al meglio, e con la massima prudenza. Ma ha una voglia infinita di tornare in campo e, pertanto, la sua rincorsa verso il recupero è cominciata con i migliori auspici. Tra 7-10 giorni, ha evidenziato la 'rosea', Ibrahimovic dovrebbe tornare a correre: appena qualche giorno più in là delle quattro settimane previste per il verificarsi dell'evento.

Una volta che l'avrà fatto, dovrà soltanto ritrovare la condizione ottimale allenandosi con il resto del gruppo. Il 'Leone' è talmente affamato che si presenta a Milanello anche nei giorni in cui la squadra gode del giorno di riposo settimanale. Rientrare in forma prima dell'inizio ufficiale della stagione del Milan è infatti il chiodo fisso di Ibrahimovic. Il suo umore è buono e contagia i compagni di squadra, con i quali si ferma a pranzo quando gli orari degli allenamenti (come oggi) coincidono.

Se tutto filerà liscio, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', Ibrahimovic si allenerà regolarmente dai primi del mese di agosto. E se dovesse prendersi pure qualche giorno in più, poco male. Il Diavolo è coperto con Olivier Giroud e lui non vede l'ora di poter sentire nuovamente la musichetta della Champions League. Mica male per un rientro in grande stile, magari con un gol che entrerebbe nella storia.