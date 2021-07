Calciomercato Milan – Ecco Giroud: vice Ibra o in coppia con lo svedese

Le ultime news sul calciomercato del Milan: la trattativa per Olivier Giroud è in dirittura d'arrivo. Presto sarà a Milano per le visite

Daniele Triolo

Il Milan sta per accogliere un nuovo rinforzo in questo calciomercato estivo: Olivier Giroud. Ne parla, in maniera più approfondita, 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il giocatore, attualmente in vacanza dopo aver preso parte agli Europei con la Francia di Didier Deschamps, è pronto ad interrompere le proprie ferie in qualsiasi momento per volare a Milano.

Se ogni dettaglio della trattativa di calciomercato tra Milan e Chelsea sarà definito nelle prossime ore, è probabile che Giroud arrivi già domani per le visite mediche e per la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo. Anche se non dovesse essere domani, ha sottolineato la 'rosea', ad ogni modo lo sbarco di Giroud a Milano avverrebbe in settimana. A lui il Milan chiede di essere un attaccante 'part time', funzionale alle esigenze di squadra e di reparto.

Un calciatore esperto, di qualità, che possa giocare al posto di Zlatan Ibrahimovic quando lo svedese marcherà visita. Ma che sia anche in grado di giocare in coppia con il totem scandinavo. E, insieme a lui, 'avviare alla professione di bomber' il giovane attaccante che arriverà più in avanti in questa sessione di calciomercato. Giroud, nel Milan, a chiamato a fare, oltretutto, ciò che ha sempre saputo fare nel Chelsea: aprire gli spazi per mandare in gol i compagni.

Con lui, a Londra, Eden Hazard ha fatto 16 gol in un campionato in una stagione, Pedro 8, Mason Mount 7 e Willian 9. E Stefano Pioli, tecnico rossonero, medita come utilizzare al meglio l'esperto attaccante ex Arsenal e Montpellier. Nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3, giocoforza, si alternerebbe con Ibrahimovic al centro dell'attacco rossonero. Ma in un 4-3-1-2, con un trequartista di livello alle spalle, potrebbe dunque fare coppia con Zlatan.

Pioli, che ha avallato l'acquisto di Giroud apprezzandone duttilità e disponibilità, non vede l'ora che arrivi a Milanello (l'unico attaccante attualmente disponibile è Lorenzo Colombo, visto l'infortunio di Ibra) per poter avere più scelta e provare, dunque, più moduli per la stagione 2021-2022. Milan, le news più importanti di mercato di sabato 10 luglio >>>