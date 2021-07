Calciomercato Milan, top news: idea Pezzella, si avvicina Bakayoko

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 10 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Si avvicina sempre di più Tiemoue Bakayoko, mentre ci sono però novità anche su Boubacar Kamara. Per la fascia spunta Giuseppe Pezzella, ma c'è anche Serge Aurier. Continua la caccia al 10. Si complica il ritorno di Diogo Dalot, ma si avvicina quello di Brahim Diaz. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.