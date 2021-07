Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Dopo Giroud ecco Bakayoko”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, classe 1994, potrebbe tornare in rossonero dopo avervi già giocato nel 2018-19

Il Milan , in questo calciomercato estivo, acquisterà un nuovo centrocampista. Tiémoué Bakayoko , francese classe 1994 , è uno dei nomi che stuzzica particolarmente l'interesse dei rossoneri. La conferma arriva anche dal 'Guardian', in Inghilterra.

Il quotidiano spiega, infatti, come dopo Fikayo Tomori ed Olivier Giroud, Bakayoko potrebbe essere il terzo calciatore del Chelsea a trasferirsi in rossonero in questa sessione di trattative. Bakayoko, come si ricorderà, ha già indossato la maglia del Milan, con la formula del prestito dai 'Blues', nella stagione 2018-2019.