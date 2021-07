Calciomercato Milan – Ecco Giroud: gol, leadership e vittorie | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud sarà il nuovo attaccante di Stefano Pioli. Arriva un altro vincente dopo Ibrahimovic

Il Milan è pronto a piazzare il colpo Olivier Giroud . Dopo Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali, il club rossonero acquisterà anche il centravanti. Costo ridotto, ma il francese è tremendamente efficace. E' proprio quello che serviva per l'attacco: un vincente che può alternarsi con efficacia con Zlatan Ibrahimovic o magari giocare insieme in qualche spezzone.

Giroud è forte fisicamente, ha grande personalità e soprattutto sa far gol. In più, come detto, è un vincente, e dunque ha quell'esperienza necessaria per giocare alla grande una competizione importante come la Champions League. Il francese ha nel suo palmares una Champions, un Europa League e un mondiale con la Francia.