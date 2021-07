Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Aurier | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è alla ricerca di un terzino destro. Spunta nuovamente il nome di Serge Aurier

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Ufficiale il rinnovo di Davide Calabria, che si è detto entusiasta per la firma: "Il Milan è la mia seconda pelle, la mia seconda famiglia – ha raccontato il terzino a “Milan Tv” -. Sono cresciuto qui, sono qui da 15 anni. E sono estremamente contento di poter continuare questo percorso . Nell’ultimo periodo sono maturato tanto, ho più responsabilità adesso. La Champions? Sarà una grandissima emozione, era un mio obiettivo e ora non vedo l'ora di giocarla a San Siro, sperando di farlo davanti ai tifosi".

Il Milan però ha anche bisogno di un'alternativa a Calabria. In pole position c'è Diogo Dalot, ma il Manchester United per il momento fa muro alla richiesta di inserire il diritto di riscatto, Oltre a Odriozola attenzione al nome di Serge Aurier, già accostato al Milan in passato. Per la fascia sinistra, invece, spunta il profilo di Giuseppe Pezzella del Parma. Il Milan cerca un trequartista: ecco tutti i nomi