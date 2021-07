Calciomercato Milan – Vice Theo, c’è Pezzella: le ultime novità | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Giuseppe Pezzella, terzino sinistro del Parma, potrebbe arrivare in rossonero come alternativa

Il Milan , che in questo calciomercato estivo sta cercando un vice di Theo Hernández , ha messo gli occhi su Giuseppe Pezzella . Il terzino sinistro di proprietà del Parma , classe 1997 , è finito dunque nei radar del club di Via Aldo Rossi, che ha già avuto contatti con gli agenti del giocatore.

Sotto contratto con i ducali fino al 30 giugno 2024, Pezzella è stato esentato dal prendere parte al raduno del Parma, previsto per oggi a Castelrotto (Bolzano). Possibili novità, dunque, sull'operazione Pezzella-Milan, potrebbero arrivare nelle prossime ore. Ancora ignota, al momento, la formula del possibile trasferimento in rossonero. C'è fiducia per il rinnovo di Kessie. Ecco le novità.