Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Novità sulla partenza di Kamara”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Boubacar Kamara, nel mirino rossonero, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, vuole acquistare un centrocampista in questo calciomercato estivo. Boubacar Kamara, classe 1999, mediano francese di proprietà dell'Olympique Marsiglia è tra i nomi seguiti, con molta attenzione, dal club meneghino. Il Diavolo, riportano i 'rumors' di mercato, avrebbe già avanzato una prima proposta all'OM per Kamara: 12 milioni di euro più bonus. Offerta, però, respinta al mittente dalla società della Costa Azzurra.

La situazione intorno a Kamara, però, potrebbe presto cambiare. Secondo quanto riferito, oggi, dal popolare quotidiano sportivo transalpino 'L'Équipe', Kamara sta di fatto condizionando il mercato in entrata ed in uscita dell'Olympique Marsiglia. La società ha bisogno di monetizzare e, pertanto, sarebbe disponibile a rivedere, al ribasso, le proprie richieste economiche per il calciatore, abile anche a giocare da centrale difensivo.

L'OM si accontenterebbe, infatti, di 15 milioni di euro più bonus anziché 20 per Kamara, visto, oltretutto, che il numero 4 biancoceleste andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022. Una buona notizia per il Milan che, adesso, se davvero vorrà mettere le mani sul giocatore, potrà accelerare ed avvicinarsi alle richieste dell'OM per un elemento dal presente importante e dal futuro roseo.