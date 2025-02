Calciomercato Milan, dalla Svizzera: “PSG forte su Maignan: arriva se …”

L'addio di Mike Maignan sembrava un lontano spauracchio per il Milan, ma nelle ultime ore è emersa una clamorosa voce che lo vedrebbe fare ritorno al PSG ad una condizione. Ma procediamo con ordine. Come noto, infatti, l'estremo difensore francese al momento non avrebbe ancora trovato un accordo con il club rossonero per il rinnovo del contratto. Questo scade a giugno 2026, ma le parti non avrebbero raggiunto fino a questo momento un'intesa su cifre e durata. Se è vero che manca ancora un anno prima del termine del rapporto, è altrettanto prevedibile che qualcuno si possa fare avanti.