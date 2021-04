Calciomercato Milan – Donnarumma non firma, Maldini blocca Maignan

Secondo alcune indiscrezioni, in attesa di capire il futuro di Donnarumma, il Milan ha bloccato il portiere del Lille Mike Maignan

Gianluigi Donnarumma non ha ancora firmato il suo rinnovo di contratto con il Milan. Ad un mese dal termine del campionato la situazione continua a restare bloccata, con Mino Raiola che continua a chiedere 12 milioni annui per il suo assistito rifiutando l'offerta rossonera ferma a otto. Proprio per questo motivo, la dirigenza di via Aldo Rossi sta già valutando su chi puntare per far difendere i pali del Milan a partire dalla prossima stagione. Con Gigio sempre più lontano da Milanello, la scelta ricadrebbe sul portiere del Lille Mike Maignan.