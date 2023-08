Mercato Milan – Dominguez in panchina contro la Juve, cessione vicina?

In panchina contro la Juventus

A tal proposito sembrano non essersi calmate le acque in casa Bologna. Nonostante la titolarità nel match d'esordio contro il Milan, squadra a cui è stato spesso accostato, Thiago Motta ha deciso di inserirlo nei giocatori disponibili dalla panchina per la sfida contro la Juventus. Un indizio di mercato? La situazione di Nico Dominguez rimane spinosa, ma l'allenatore dei rossoblù, a pochi minuti dal match contro i bianconeri, ha voluto spiegare: "Escluso per il mercato? Vedo Nikola Moro molto bene, anche contro il Milan ha giocato bene sebbene in una posizione diversa. Vedremo durante la gara se Dominguez sarà della partita oppure no". LEGGI ANCHE: Milan, il ruolo chiave di Theo Hernandez >>>