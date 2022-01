Calciomercato Milan – Difesa, Lucumì è l’alternativa a Botman e Diallo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe individuato in Jhon Lucumì l'alternativa a Sven Botman e Abdou Diallo

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in grado di poter sostituire degnamente l'infortunato Simon Kjaer. Nelle ultime settimane sono stati accostati con insistenza ai rossoneri i nomi di Sven Botman, difensore del Lille, e Abdou Diallo, terzino e centrale del PSG. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', i rossoneri avrebbero individuato in Jhon Lucumì la valida alternativa ai due calciatori già citati. Classe 1998 e di nazionalità colombiana, Jhon Lucumì milita nel Genk, club del campionato belga, con il quale è giunto alla sua quarta stagione. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.