Calciomercato Milan – Il Diavolo fa sul serio per Marco Asensio | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è realmente interessato al calciatore del Real Madrid Marco Asensio

Enrico Ianuario

Nonostante il Milan sia nella fase calda del campionato con postazione vista scudetto, si pensa già al mercato estivo. In questi giorni Marco Asensio è stato accostato al club di Via Aldo Rossi. Un nome sicuramente prestigioso in quanto si tratta di un campione che ha già vinto tutto con la maglia del Real Madrid, ma che potrebbe dire addio ai 'blancos' in estate.

Secondo quanto riferisce 'Tuttomercatoweb.com', il fantasista spagnolo avrebbe chiesto informazioni a Theo Hernandez, suo ex compagno di squadra, sul progetto del Milan e sul gioco di mister Pioli. Dopo aver rifiutato la scorsa estate l'offerta avanzata da Maldini, questa volta la situazione appare assai diversa. Asensio, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e, ad oggi, è difficile che possa rinnovare con il Real Madrid.

Il prezzo del suo cartellino non sarebbe un problema per le casse rossonere, in quanto Florentino Perez chiede circa 25 milioni di euro per la cessione di Asensio. Inoltre tra i due club c'è un ottimo rapporto, come testimoniano alcuni affari di mercato degli ultimi anni (Theo Hernandez e Brahim Diaz). Più difficile, invece, trovare una quadra sull'ingaggio. Il procuratore del classe '96 ha chiesto ai rossoneri ben 7 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Milan. Richiesta elevata probabilmente anche perché sul giocatore ci sono gli occhi dell'Arsenal e di altri club.

Ad ogni modo, non è una cifra che ha scoraggiato la dirigenza rossonera. Anzi, l'idea Asensio è concreta e avrebbe scavalcato anche la pista che portava a Domenico Berardi del Sassuolo. Il Milan sa che per restare competitivi in Italia e tornare al top anche in Europa c'è bisogno di giocatori del calibro di Marco Asensio. Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.

