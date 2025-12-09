Calciomercato Milan, Di Marzio: 'La punta dipende dall'uscita di Gimenez'

Il Milan di Massimiliano Allegri (e Marco Landucci) continua la sua marcia vincente in campionato e riscatta la brutta partita in Coppa Italia contro la Lazio. Allo 'Stadio Olimpico Grande Torino' termina 2-3 per i rossoneri, usciti vittoriosi in rimonta dopo una prima mezzora shock con i gol granata di Vlasic e Zapata. Prima dell'intervallo, Rabiot si inventa un gol da 30 metri e accorcia le distanze. Nella seconda frazione è tutto un altro Milan, merito dell'ingresso in campo di Pulisic e lo spostamento di Saelemaekers sulla sinistra. Grazie alla doppietta in pochi minuti dello statunitense, il Milan ribalta la partita e torna in vetta alla classifica.