Calciomercato Milan, Di Marzio: 'La punta dipende dall'uscita di Gimenez'

Nel post-partita di Torino-Milan 2-3, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio si è espresso sulle possibili mosse rossonere nel prossimo mercato di gennaio, sottolineando che l'arrivo di una punta è legato alla cessione di Gimenez
Il Milan di Massimiliano Allegri (e Marco Landucci) continua la sua marcia vincente in campionato e riscatta la brutta partita in Coppa Italia contro la Lazio. Allo 'Stadio Olimpico Grande Torino' termina 2-3 per i rossoneri, usciti vittoriosi in rimonta dopo una prima mezzora shock con i gol granata di Vlasic e Zapata. Prima dell'intervallo, Rabiot si inventa un gol da 30 metri e accorcia le distanze. Nella seconda frazione è tutto un altro Milan, merito dell'ingresso in campo di Pulisic e lo spostamento di Saelemaekers sulla sinistra. Grazie alla doppietta in pochi minuti dello statunitense, il Milan ribalta la partita e torna in vetta alla classifica.
Di Marzio sul mercato del Milan a gennaio
La partita di questa sera conferma un'altra volta la necessità del Milan di operare nel prossimo mercato invernale per completare il reparto offensivo. Anche contro il Torino, nonostante un secondo tempo in crescita, Nkunku ha faticato e non ha ancora convinto il mondo Milan. A 'Sky Sport', l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle possibili mosse rossonere in vista di gennaio. Ecco le sue parole.