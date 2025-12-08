Milan, parla Landucci post Torino: “Questa squadra non molla mai. Pulisic forte”

Rabiot: “Sicuramente abbiamo qualcosa, ma il gol di Rabiot ci ha dato forza. Andare sul 2-1 ci ha dato forza e convinzione. Ci siamo messi tranquilli a fine primo tempo. Poi ci siamo messi con Nkunku centravanti e Loftus e Rabiot dietro di lui. Siamo stati molto meglio, più ordinati, più offensivi. Abbiamo girato meglio la palla e abbiamo fatto tre gol: una vittoria importante per noi”.

Su Pulisic e Leao: “Leao farà domattina gli esami, un fastidio all’adduttore. Speriamo non sia niente di grave. Fino a domani non sappiamo niente. Pulisic è un giocatore forte. Nello spogliatoio è molto tranquillo, ma in campo ha una cattiveria sana, vuole fare gol. È un cecchino, anche oggi ha fatto due tiri e due gol. È un giocatore forte”.

Su Loftus-Cheek: “Ha fatto una bellissima partita, ha tutto per essere un grandissimo giocatore. È stato un po’ frenato dagli infortuni ma ha tecnica, ha forza, ha fisicità. Ha tutto per essere un grande giocatore e stasera secondo me l’ha dimostrato, ha fatto un grande secondo tempo”.

Sul lavoro dei centrocampisti: “Vorrei ricordare anche Samuele che è entrato… Era un ex ma è un giocatore che è cresciuto molto e di cui ci fidiamo, ha intelligenza. È uno di quei giocatori che gli dici una cosa e la fanno subito al volo. È un professionista serio. All’inizio ha avuto difficoltà, giocava poco, ma non ha mollato niente. Si è allenato al massimo, col sorriso. È un giocatore su cui facciamo molto affidamento. Anche oggi ha dimostrato di essere molto utile al Milan, quando lo chiami in causa risponde presente. Hanno fatto bene i centrocampisti ma ha fatto bene tutta la squadra. Un gruppo così in tanti anni che sono con il mister, abbiamo trovato gruppi molto buoni, ma questa è una squadra che lavora duro e non si lamenta mai di niente. È una cosa… È un gruppo che fa piacere starci insieme. Merito loro se siamo in questa situazione. Dobbiamo continuare su questa squadra, con umiltà partita dopo partita”.

Com’è il dialogo tra un lucchese e un livornese: “Siamo toscani, ci intendiamo. Ci conosciamo molto bene. Siamo anche simpatici onestamente, siamo un bel gruppo di lavoro”.

Con chi parlava Allegri al telefono: “A me non mi ha chiamato, l’avrà chiamato qualcuno, è sempre al telefono (ride, ndr)”.