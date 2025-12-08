Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pulisic dopo Torino-Milan: “Due giorni fa malato, oggi stavo meglio. Voglio fare più gol e assist”
Torino-Milan 2-3, così Pulisic nel post-partita di 'DAZN'—
Eri malato oppure no? “Si. 2 giorni fa lo ero, ma oggi mi sono sentito meglio”.
Il Milan resta lassù grazie a te che continui a vincere premi individuali ... “Si. Sono sempre contento quando posso aiutare. Voglio fare più gol e assist. Questo è il mio lavoro e sono contento dei 3 punti".
