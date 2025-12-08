Pianeta Milan
Milan, Rabiot dopo Torino: “Molli all’inizio. Vedremo i video, lavoreremo su questo. Sul gol …”

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Rabiot nel post-partita di 'DAZN'

Nei primi 30 minuti? “Siamo stati molli all’inizio. Dobbiamo lavorare su questo perché non sempre potremo essere sotto 2-0 e ribaltarla così. Vedremo i video, lavoreremo su questo. Per il resto bene, perché dobbiamo vedere anche le cose positive. Prendiamo questi 3 punti e andiamo avanti”.

Il gol è finalmente arrivato ... “Non è il più importante. Comunque ha dato qualcosa alla squadra. Siamo cambiati. Un bel gol sicuramente ma che ci porta anche i tre punti”.

