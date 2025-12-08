Moretto svela i piani dell'Inter per la porta: possibile derby col Milan per...

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti di cui si è più parlato nel mondo Milan è la complicata situazione contrattuale di Mike Maignan. Il portiere rossonero, tornato 'Magic' nelle ultime settimane, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo sono attualmente ferme. Come è normale che sia, nonostante la priorità sia trovare una soluzione col capitano rossonero, il club di Via Aldo Rossi comincia a guardarsi intorno per capire come sostituirlo nel migliore dei modi.