Calciomercato, Moretto rivela uno dei nomi seguiti dall’Inter per il post Sommer: sul 2002 c’è anche il Milan

Moretto svela i piani dell'Inter per la porta: possibile derby col Milan per...
Nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto svela uno dei nomi individuati dall'Inter per il post Sommer. Sul classe 2002 tedesco, ci sarebbe anche il Milan per il post Maignan
Nelle ultime settimane, uno degli argomenti di cui si è più parlato nel mondo Milan è la complicata situazione contrattuale di Mike Maignan. Il portiere rossonero, tornato 'Magic' nelle ultime settimane, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo sono attualmente ferme. Come è normale che sia, nonostante la priorità sia trovare una soluzione col capitano rossonero, il club di Via Aldo Rossi comincia a guardarsi intorno per capire come sostituirlo nel migliore dei modi.

Moretto: "Su Atubolu c'è anche l'Inter per il post Sommer"

Uno dei nomi sul taccuino del ds rossonero Igli Tare è il portiere tedesco del Friburgo Noah Atubolu, col contratto in scadenza nel 2027. Sul classe 2002 non ci sarebbe solo il Milan. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo video YouTube di Fabrizio Romano, anche l'Inter sembra aver messo nel mirino Atubolu per il post Sommer. Ecco le sue parole in merito.

"Noah Atubolu, portiere nato e cresciuto nelle giovanili del Friburgo, ha subìto 22 gol in 13 partite di Bundesliga. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e ci sono diversi club molto attenti alle sue prestazioni. Il calciatore sta impressionando tantissimo: su di lui ci sono diversi club tedeschi, sempre molto attenti al mercato interno, ma anche l'Inter".

Moretto ha poi aggiunto: "In vista del prossimo anno, il club nerazzurro è alla ricerca di un portiere, anche perché Sommer (in scadenza a giugno) difficilmente rinnoverà. L'orientamento è di trovare energie nuove anche per la porta. Nonostante il nome di Vicario, ci risulta che l'Inter sia indirizzata verso portieri più giovani, esattamente come Atubolu, accostato anche al Milan".

