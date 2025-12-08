Moretto svela i piani dell'Inter per la porta: possibile derby col Milan per...

"Noah Atubolu, portiere nato e cresciuto nelle giovanili del Friburgo, ha subìto 22 gol in 13 partite di Bundesliga. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e ci sono diversi club molto attenti alle sue prestazioni. Il calciatore sta impressionando tantissimo: su di lui ci sono diversi club tedeschi, sempre molto attenti al mercato interno, ma anche l'Inter".
Moretto ha poi aggiunto: "In vista del prossimo anno, il club nerazzurro è alla ricerca di un portiere, anche perché Sommer (in scadenza a giugno) difficilmente rinnoverà. L'orientamento è di trovare energie nuove anche per la porta. Nonostante il nome di Vicario, ci risulta che l'Inter sia indirizzata verso portieri più giovani, esattamente come Atubolu, accostato anche al Milan".
