Milan, Moretto su Bartesaghi: 'Ha ricevuto sondaggi concreti dalla Premier'

Ecco le sue parole sul giovane talento rossonero: "Bartesaghi ha accettato di rinnovare con il Milan, nonostante non avesse la garanzia di giocare prima squadra. Ha deciso di sposare il progetto rossonero firmando questo rinnovo di contratto molto lungo. Poi chiaramente le parti hanno valutato se trattenerlo in rosa oppure mandarlo a giocare".

Moretto ha poi aggiunto: "Il Milan si aspettava un passo in più da parte di Bartesaghi, soprattutto da un punto di vista caratteriale. E questo tipo di passo, anche grazie al lavoro quotidiano di Massimiliano Allegri, si sta notando. Grazie alle sue prestazioni si sta facendo vedere anche in campo per il presente, non solo per il futuro. Bartesaghi voglio ha ricevuto dei sondaggi molto concreti da parte di alcune squadre di Premier League. In attesa di capire eventuali sviluppi, il classe 2005 è molto seguito dal campionato inglese".