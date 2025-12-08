Milan, Moretto su Bartesaghi: 'Ha ricevuto sondaggi concreti dalla Premier'

Pianeta Milan
Milan, Moretto svela importanti novità su Bartesaghi: “Ha ricevuto sondaggi concreti dalla Premier League”

Nell'ultimo video YouTube pubblicato sul canale di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato importanti novità sul futuro del giocatore del Milan Davide Bartesaghi. Ecco le sue parole
Una delle sorprese di questo avvio di stagione rossonero è sicuramente il giovane esterno sinistro Davide Bartesaghi. Partito come riserva di Estupinan, acquistato nell'ultima sessione estiva dal Brighton per sostituire Theo Hernandez, nelle ultime settimane è diventato il titolare della fascia sinistra. A suon di prestazioni solide e convincenti, il classe 2005 si è guadagnato la fiducia di Massimiliano Allegri e del mondo rossonero.

Calciomercato Milan, notizia di Moretto su Bartesaghi

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato importanti novità su Davide Bartesaghi, ricordando il suo rinnovo col Milan, siglato questa estate, fino al 2030, con uno stipendio di 600 mila euro a stagione.

Ecco le sue parole sul giovane talento rossonero: "Bartesaghi ha accettato di rinnovare con il Milan, nonostante non avesse la garanzia di giocare prima squadra. Ha deciso di sposare il progetto rossonero firmando questo rinnovo di contratto molto lungo. Poi chiaramente le parti hanno valutato se trattenerlo in rosa oppure mandarlo a giocare".

Moretto ha poi aggiunto: "Il Milan si aspettava un passo in più da parte di Bartesaghi, soprattutto da un punto di vista caratteriale. E questo tipo di passo, anche grazie al lavoro quotidiano di Massimiliano Allegri, si sta notando. Grazie alle sue prestazioni si sta facendo vedere anche in campo per il presente, non solo per il futuro. Bartesaghi voglio ha ricevuto dei sondaggi molto concreti da parte di alcune squadre di Premier League. In attesa di capire eventuali sviluppi, il classe 2005 è molto seguito dal campionato inglese".

