Torino, Zapata: 'Messo in difficoltà il Milan che lotterà per lo scudetto'

TORINO-MILAN

Torino, Zapata dopo il k.o. col Milan: “Abbiamo messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto”

Duvan Zapata, attaccante granata, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Duvan Zapata, attaccante granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'umore dopo la rimonta subita: "C'è rabbia in spogliatoio, soprattutto per come è arrivata la sconfitta. Noi siamo consapevoli in cosa dobbiamo migliorare. Stiamo faticando a risolvere i nostri problemi, però dobbiamo tenere duro. La squadra c'è, abbiamo messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto. Dobbiamo prendere le cose positive in vista delle prossime sfide".

Sul ritorno al gol: "È stata una grande emozione, non sapevo come esultare (ride, ndr). Da quando sono rientrato cercavo questo gol. Oggi è arrivato, peccato che non sia servito per la vittoria finale. Ora continuiamo senza mollare, mancano ancora tante partite".

