Torino, Zapata: 'Messo in difficoltà il Milan che lotterà per lo scudetto'

Duvan Zapata , attaccante granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'umore dopo la rimonta subita: "C'è rabbia in spogliatoio, soprattutto per come è arrivata la sconfitta. Noi siamo consapevoli in cosa dobbiamo migliorare. Stiamo faticando a risolvere i nostri problemi, però dobbiamo tenere duro. La squadra c'è, abbiamo messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto. Dobbiamo prendere le cose positive in vista delle prossime sfide".