Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Ricci nel post-partita di Torino-Milan: “Meno male che Pulisic aveva la febbre! Fa la differenza”

TORINO-MILAN

Ricci nel post-partita di Torino-Milan: “Meno male che Pulisic aveva la febbre! Fa la differenza”

Ricci nel post-partita di Torino-Milan: 'Meno male che Pulisic aveva la febbre! Fa la differenza'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Ricci nel post-partita di 'DAZN'

—  

Sulle emozioni provate nel tornare a Torino: "Serata molto emozionante, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e mi ha cresciuto fino a farmi arrivare nel Milan. Mi ha fatto piacere rivedere tanti amici. Mi fa piacere vedere che ho lasciato un bel ricordo. Ora con le persone che lavorano nel Torino c'è un rapporto di amicizia. Le belle cose che vanno oltre il rettangolo verde. Una bella serata conclusa anche con una vittoria. Meglio di così ...".

LEGGI ANCHE

Sulla partita: "Nel primo tempo siamo partiti un po' timidi. Abbiamo subito due gol subito. Poi c'è stato il grande gol di Adrien Rabiot. Ci ha aiutato ad approcciare meglio nel secondo tempo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su Christian Pulisic: "Meno male che aveva la febbre. È un grande giocatore, è un grande ragazzo. Si mette sempre a disposizione della squadra. Ha avuto qualche problemino che l'ha fermato, ma per noi fa la differenza. I complimenti vanno a lui che ha fatto la doppietta, ma anche a tutti gli altri ragazzi.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 14^ giornata
Torino, Ricci dopo la vittoria del Milan: “Partita emozionante. Ho visto una grande...

© RIPRODUZIONE RISERVATA