Samuele Ricci , centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Ricci nel post-partita di 'DAZN'

Sulle emozioni provate nel tornare a Torino: "Serata molto emozionante, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e mi ha cresciuto fino a farmi arrivare nel Milan. Mi ha fatto piacere rivedere tanti amici. Mi fa piacere vedere che ho lasciato un bel ricordo. Ora con le persone che lavorano nel Torino c'è un rapporto di amicizia. Le belle cose che vanno oltre il rettangolo verde. Una bella serata conclusa anche con una vittoria. Meglio di così ...".