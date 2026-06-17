Il Milan sta per iniziare a programmare la sua stagione (qui le notizie di mercato), non solo per la prima squadra rossonera, ma anche per tutto il settore giovanile del Diavolo. Anche la Primavera avrà bisogno di giocatori di talento per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Milan stringe per Lorenzo Calvani: la rivelazione di Gianluca Di Marzio

I numeri della stagione e le statistiche Sofascore di Calvani

3 assist serviti;

serviti; 3.1 di duelli vinti di media a partita;

di media a partita; 4.2 palloni recuperati di media.

Come rivelato dal giornalista, il Milan è in trattative avanzate per il calciatore della Lazio. Classe 2008 è il terzino sinistro della Primavera biancoceleste e potrebbe essere integrato nel progetto Milan Futuro che comprende tutti i talenti del settore giovanile rossonero.In stagione ha giocato 29 partite nel campionato Primavera, partendo 13 volte da titolare con 1651 minuti in campo. Ecco i suoi dati (estratti dal sito):

Mancino naturale, ha grande duttilità difensiva e ottima struttura fisica, doti che lo rendono un prospetto molto interessante probabilmente per il Milan Primavera di Giovanni Renna con un sguardo anche per il Milan Futuro.

Il progetto Milan Futuro di Kirovski e il legame con Ruben Amorim

Il progetto Milan Futuro, che verrà gestito sempre da, resta fondamentale anche in vista della prossima stagione: l'obiettivo del settore giovanile rossonero resta sempre lo stesso. Non tanto i risultati sportivi della squadra in generale, ma l'importante è valorizzare i giovani talenti presenti in rosa con l'obiettivo di farli crescere e farli arrivare in prima squadra, che da questa stagione sarà affidata a

Calvani si va a inserire in un progetto molto chiaro con il sogno di seguire le tracce di Davide Bartesaghi, cresciuto nel settore giovanile del Milan e diventato titolarissimo della prima squadra rossonera.