Calciomercato Milan – Desplanches si trasferirà al Vicenza a titolo definitivo

Il Milan continua ad operare sul mercato anche in uscita. Un calciatore pronto a dire addio ai rossoneri è il giovane portiere Sebastiano Desplanches. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il classe 2003 è pronto a trasferirsi al Vicenza. L'estremo difensore non verrà ceduto in prestito dal Milan, ma a titolo definitivo. I rossoneri in ogni caso avranno a loro favore una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Milan, le top news di oggi: Bucchioni in esclusiva. Bennacer va via?