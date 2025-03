Calciomercato Milan, De Winter è un obiettivo? Dal Belgio tutta la verità

Direttamente dal Belgio arrivano le ultime novità in merito al possibile interesse da parte del Milan per il difensore Koni De Winter

Dal Belgio, nelle ultime ore, sono giunte alcune indiscrezioni in merito al presunto interesse da parte del Milan per Koni De Winter . Il difensore del Genoa , infatti, è stato accostato a più riprese ai rossoneri, sia nel corso della sessione invernale di calciomercato, sia in tempi recenti, dopo la chiusura della stessa finestra. Gli ultimi a dare notizia di questo approccio del Diavolo sono stati i colleghi di 'Sport Mediaset'.

A fornire le ultime in merito alla questione ci ha pensato il giornalista ed esperto di calciomercato Sacha Tavolieri. Secondo quanto riportato in un post pubblicato sul proprio account 'X', il Milan non avrebbe espresso alcun interesse per Koni De Winter. Sulle sue tracce ci sarebbe invece l'Inter, che ha avviato i primi contatti con l'entourage del ragazzo. I nerazzurri non sarebbero spaventati dalla richiesta di 30 milioni di euro da parte del Genoa.