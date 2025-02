Calciomercato Milan, chiesto De Winter: ecco qual è stato il vero problema

Uno dei nomi accostati al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato invernale è stato quello di Koni De Winter . I rossoneri, infatti, erano intenzionati, soprattutto in caso di uscita di un difensore centrale, a farsi trovare pronti ed avere già un profilo come sostituto. Alla fine, per fortuna, né Fikayo Tomori né Strahinja Pavlovic hanno lasciato il club rossonero e quindi questa necessità di intervenire è venuta meno. Non è detto che a giugno non si possa muovere qualcos'altro, anche perché già si fa il nome di Antonio Silva, ma intanto, nelle ultime ore, è emerso un retroscena relativo al difensore del Genoa .

Calciomercato Milan, De Winter era un obiettivo: costi folli. E il Genoa ...

Secondo quanto riportato dai colleghi di 'TuttoMercatoWeb', infatti, il Milan e la Roma si sarebbero fatte effettivamente avanti per il difensore del Genoa, sondando il terreno per capire se ci fossero i margini per acquistarlo. Questo si sarebbe tradotto in un nulla di fatto, anche perché da una parte il Grifone non voleva venderlo e dall'altro i rossoneri avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, in caso di acquisto a titolo definitivo, la cifra richiesta sarebbe stata di 25 milioni di euro. Ed è destinata a lievitare ...