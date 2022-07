Calciomercato Milan – De Ketelaere in panchina nella Supercoppa di Belgio

Dopo una prima proposta da 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, rifiutata dal Club Brugge, Maldini e Massara sono pronti ad aumentare l'offerta fino a 35 milioni totali. Non saranno presenti contropartite tecniche, come si ipotizzava in un primo momento, ma non è da escludere una percentuale ai belgi in caso di futura rivendita. L'accordo con il giocatore c'è già: quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Si aspetta solo la partita di oggi, poi l'affare sarà definito. Possibile chiusura nella settimana entrante. L'esclusione, almeno inziale, di De Ketelaere dalla Supercoppa di Belgio è un ulteriore indizio sul suo futuro. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?