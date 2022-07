Calciomercato Milan – Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli ha affrontato in amichevole i tedeschi del Colonia. Un'ottima partita disputata dai rossoneri che hanno vinto per 2-1, trascinati da un super Olivier Giroud autore di una meravigliosa doppietta. Diversi calciatori hanno disputato un'ottima gara, tra questi Gabbia, Kalulu, Pobega, Rebic, Brahim Diaz, Adli, Messias e Giroud. Tanti ottimi segnali che arrivano in un momento della stagione abbastanza particolare, considerato che il Diavolo ha ripreso gli allenamenti da appena due settimane, con tanti nazionali che sono rientrati solamente pochi giorni fa.