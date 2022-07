Calciomercato Milan – Auspicio rossonero: De Ketelaere entro stasera

Il Milan vuole chiudere oggi l'arrivo di Charles De Ketelaere in questo calciomercato estivo. L'entità dell'offerta del Diavolo per il belga

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, spiegando come i rossoneri contino di chiudere l'operazione con il Bruges in via definitiva entro stasera.

Calciomercato Milan, sono ore roventi per De Ketelaere in rossonero

Il club belga, infatti, sa benissimo che Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, aspetteranno al massimo fino a domani. In caso la risposta per De Ketelaere non fosse quella sperata, il Diavolo farebbe scattare subito il 'piano B': Hakim Ziyech del Chelsea.

Con Domenico Berardi (Sassuolo) e Nicolò Zaniolo (Roma) sullo sfondo. Per il 'CorSera', ad ogni modo, c'è ottimismo sul felice esito dei negoziati tra Milan e Bruges per De Ketelaere. Questo perché il giocatore ha continuato a spingere per la cessione ai rossoneri e perché il Bruges ha capito di non poter più contare sul rilancio di altri club.

L'accordo definitivo, quindi, dovrebbe essere trovato intorno ai 33 milioni di euro, bonus compresi. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>