Calciomercato Milan – De Ketelaere all’Atalanta: le cifre dell’affare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come sia in dirittura d'arrivo la trattativa per la cessione di Charles De Ketelaere all'Atalanta. Visite mediche del giocatore per la 'Dea', infatti, previste le prossime ore. Presumibilmente per la giornata di domani.