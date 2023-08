Calciomercato Milan – Frenata per De Ketelaere all’Atalanta: il motivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Charles De Ketelaere, fantasista belga classe 2001 sul punto di trasferirsi dal Milan all'Atalanta in questi giorni di calciomercato. Sembrava tutto fatto per lo sbarco in nerazzurro dell'ex Bruges. Invece, sul più bello, la frenata inaspettata: le prossime ore saranno decisive per capire se lo stop ai negoziati sarà definitivo o meno.