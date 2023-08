Calciomercato Milan – Due cessioni per questo grande colpo: le ultime

Mancano pochi giorni all'inizio del campionato, meno di un mese alla fine del calciomercato estivo e il Milan, di fatto, ha rivoluzionato il proprio organico. Sotto la gestione di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono andati via tanti calciatori presenti nella passata stagione ed altri ancora ne sono arrivati. Per completare il tutto, ora, bisognerà soltanto mandare in porto più di qualche uscita ed accogliere ancora 3-4 giocatori tra le mura del centro sportivo rossonero di Milanello.