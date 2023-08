Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta: domani il giorno delle visite

Calciomercato Milan, De Ketelaere domani le visite

De Ketelaere-Atalanta, si legge, è una trattativa che si è sbloccata. Si tratterà di un prestito oneroso di 3 milioni con un diritto di riscatto fissato a 23. A questo vanno aggiunti i 4 milioni di bonus e la futura rivendita del 10%. Il Milan, in caso di riscatto, si troverebbe quanto speso la scorsa estate al Bruges. Il sì del giocatore è arrivato dopo che l'entourage aveva frenato per via di qustioni legate a commissioni e ingaggio ma ora non sembrano esserci ostacoli. Le visite mediche del belga potrebbero arrivare nella giornata di domani.