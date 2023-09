Calciomercato – Milan e Inter, derby anche per David: le ultime news

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come Milan e Inter, nell'estate 2024, possano sfidarsi per un derby di mercato su Jonathan David, classe 2000, attaccante del Lille che, nell'ultima stagione con i 'Dogues', ha segnato 26 gol in 40 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Quello di David è un profilo che intriga molto tanto i dirigenti rossoneri quanto quelli nerazzurri. Occhio, però, alla possibilità che altri club italiani (Juventus e Napoli) si inseriscano nella corsa, così come le ricche società di Premier League ed altri top club europei. Vediamo, ora, perché David potrebbe finire su una sponda o l'altra dei Navigli.