Calciomercato Milan – David e Balogun i sogni: Taremi costa tanto

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il Milan continua il casting per la punta. Tra i sogni Balogun e David

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato alla ricerca della punta da poter affiancare ad Olivier Giroud. I rossoneri, in questo momento, potrebbero sondare molti profili. I nomi che si stanno facendo in questo periodo sono infatti tantissi. Si è parlato di Morata , passando a Scamacca , Emegha fino ad arrivare a Taremi . Ecco le ultime novità sull'attacco rossonero.

Calciomercato Milan, i sogni per l'attacco sono David e Balogun

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, il Milan starebbe ancora valutando i nomi per la punta. Ci sarebbero sulla lista due sogni: Jonathan David del Lille e Balogun dell'Arsenal. Sullo sfondo ci sarebbe l'opzione Taremi, ma la richiesta di 25 milioni del Porto sarebbe considerata troppo alta dai rossoneri. Vedremo se il rebus per l'attacco verrà risolto nell'arco di molto tempo o se resterà l'incognita e l'interrogativo principale di questa sessione di calciomercato estiva.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Non si molla Reijnders