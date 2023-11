Calciomercato Milan – Difensore e attaccante, i nomi di Furlani e Moncada

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 14 novembre 2023. Con la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, infatti, si dà risalto ai 'rumors' sui possibili acquisti delle squadre per la sessione invernale di trattative e, ovviamente, il club di Via Aldo Rossi non fa alcuna eccezione. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate sul tema su 'PianetaMilan.it'.