Calciomercato Milan – Dalot, addio ai rossoneri ma non alla Serie A

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Diogo Dalot lascerà, molto probabilmente, il Milan al termine della stagione ma non la Serie A

Il futuro di Diogo Dalot potrebbe essere ancora in Serie A ma non vestendo la maglia del Milan. I rossoneri non hanno intenzione di riscattare il terzino portoghese dal Manchester United che chiede per il laterale circa 17 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva, nonostante sia inferiore rispetto ai 20 milioni chiesti dai 'Red Devils' ad inizio stagione. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex calciatore del Porto potrebbe lasciare a titolo definitivo la squadra inglese per trasferirsi in club dove lo attenderebbe a braccia aperte un suo estimatore. Si tratta della nuova Roma di José Mourinho, prossimo allenatore dei giallorossi a partire dalla prossima stagione. Fu proprio l'ex allenatore dell'Inter a voler Dalot nel 'suo' Manchester e potrebbe riaverlo presto anche nella Capitale. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.