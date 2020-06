Calciomercato Milan – Dall’Olanda: Rodríguez vorrebbe restare al PSV

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘ED‘, quotidiano online olandese, Ricardo Rodríguez, classe 1992, terzino sinistro svizzero che lo scorso gennaio si era trasferito in prestito secco dal Milan al PSV Eindhoven, vorrebbe proseguire proprio in Olanda la sua carriera.

Al momento, però, non sembrano esserci molte chance per la permanenza di Ricardo Rodríguez ad Eindhoven a titolo definitivo. Il giocatore, infatti, ha ben figurato nelle sue 6 gare disputate con il PSV (448′ totali sul terreno di gioco) prima dello stop per il coronavirus ed anche alla squadra della ‘Philips‘ piacerebbe confermarlo.

Il suo ingaggio, però, che si aggirerebbe, secondo ‘ED‘, sui 3 milioni di euro netti a stagione (in realtà, da fonti italiane, risulta essere di 2,1 milioni di euro netti l’anno, n.d.r.), è fuori dalla portata del club olandese che, dunque, è intenzionato a non tentare di riscattare il giocatore dal Milan.

Ricardo Rodríguez, sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2021, partirà presumibilmente verso una nuova destinazione: piace al Napoli ed alla Roma. ‘ED‘ scrive che il Milan potrebbe privarsi del Nazionale elvetico per poco più di un milione di euro, ma in realtà, per non registrare minusvalenze in bilancio, la società rossonera dovrebbe venderlo almeno a 4 milioni di euro.

Il cartellino di Ricardo Rodríguez potrebbe rientrare nell’ambito di uno scambio con Denzel Dumfries, obiettivo di mercato del Milan? CLICCA QUI PER SCOPRIRLO >>>