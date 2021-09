Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Dalot trattenuto da Solskjaer”

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall'Inghilterra, Solskjaer avrebbe trattenuto Dalot al Manchester United

Una buona stagione in prestito con la maglia del Milan, poi il ritorno al Manchester United. Diogo Dalot è stato a lungo corteggiato dai rossoneri durante la finestra estiva di mercato, ma i due club non hanno trovato l'accordo economico per il ritorno a Milano del terzino portoghese. Secondo il "Manchester Evening News", Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei 'Red Devils', avrebbe fatto muro ad un'eventuale cessione del classe 1999. Inoltre pare che non ci sia stato il solo tentativo del Diavolo, ma anche quello del Borussia Dortmund. Alla fine Dalot è rimasto in Inghilterra, ma il calciatore vuole giocare di più. Se così non fosse, potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Le parole di Ibrahimovic, le condizioni di Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi sul Milan.