Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Chelsea su Bremer” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall'Inghilterra, anche il Chelsea sarebbe sulle tracce di Gleison Bremer

Una crescita costante quella di Gleison Bremer, difensore del Torino che sta facendo tanto bene quest'anno in campionato. L'ex Atletico Mineiro ha avuto modo di mettersi in mostra nelle ultime stagioni con i granata, ma soprattutto quest'anno con Juric in panchina sta facendo vedere tutte le sue migliori qualità. Abile nell'uno contro uno, forte fisicamente, veloce e anche dotato del vizietto del gol. Tutte caratteristiche del difensore moderno ideale ed è proprio per questo motivo che si parla da diversi giorni di un possibile interesse del Milan. Dall'Inghilterra, però, fanno sapere che non ci sarebbero solo i rossoneri sulle tracce di Bremer. Secondo quanto riferisce il 'Sun', anche il Chelsea sarebbe interessato al brasiliano. Ma i 'blues' sarebbero solamente l'ultima squadra di una lunga lista che vede già scritti su i nomi di Tottenham, Liverpool e West Ham. Milan, le top news di oggi: Kjaer, ecco il sostituto. Idea in attacco.