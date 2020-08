Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Begovic, si tratta con il Bournemouth

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Asmir Begovic si avvicina al Milan. Come vi aveva già scritto la redazione di Pianetamilan.it, potrebbe essere il bosniaco il secondo di Gianluigi Donnarumma anche nella prossima stagione.

Secondo quanto scritto dal The Telegraph, il Milan sarebbe già in trattativa con il Bournemouth per riportare Begovic in Italia. Ci sono anche altri profili seguiti, ma come detto l’ex Chelsea è in pole position per essere il secondo di Donnarumma dopo la cessione di Pepe Reina alla Lazio.

