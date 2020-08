PM – Calciomercato Milan – Vice Donnarumma: in pole c’è Begovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo la cessione di Pepe Reina alla Lazio (manca solo l’ufficialità), il Milan si interroga su come sostituire il portiere spagnolo e di conseguenza su chi scegliere come vice di Gianluigi Donnarumma.

Nelle ultime ore si è fatto il nome Claudio Bravo, portiere cileno svincolatosi dal Manchester City, ma Maldini e Massara stanno valutando diverse opportunità. Secondo quando appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, c’è la concreta possibilità che possa tornare nuovamente Asmir Begovic, calciatore del Bournemouth che da gennaio è arrivato in prestito al Milan,

Begovic ha dimostrato di poter essere un vice affidabile di Donnarumma (ricordiamoci ad esempio la partita di Firenze, in cui ha compiuto delle ottime parate), e dunque il Milan sta pensando di confermarlo. Non è l’unico nome della lista, ma la sensazione è che alla fine potrebbe spuntarla lui. L’estremo difensore è molto apprezzato dallo spogliatoio rossonero per la sua professionalità, e dunque Pioli sarebbe felice di averlo nuovamente in gruppo. Staremo a vedere.

