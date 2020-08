Calciomercato Milan – Fascia destra: niente Aurier. Su Calabria…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Noi di Pianetamilan.it ve lo avevamo scritto in tempi non sospetti. In Inghilterra si parlava di un Milan ad un passo da Serge Aurier, ma la nostra redazione aveva frenato, scrivendo appunto che non risultava alcun accordo con il Tottenham.

Anche il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, sottolinea come Aurier difficilmente sarà un nuovo giocatore del Milan, anche perchè con ogni probabilità Davide Calabria resterà a disposizione di Stefano Pioli anche nella prossima stagione.

