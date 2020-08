PM – Calciomercato Milan, Aurier vicino ai rossoneri? Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan, obiettivo terzino destro. Una delle priorità del club rossonero per la prossima stagione è quella di acquistare un calciatore che possa far fare il salto di qualità sulla destra, così come è accaduto con Theo Hernandez sulla fascia opposta.

In attesa di conoscere il futuro di Andrea Conti e di Davide Calabria (probabilmente uno dei due verrà ceduto), con il neo acquisto Kalulu pronto a crescere, Maldini e Massara hanno nel mirino diversi giocatori che vengono monitorati da parecchie settimane. Tra questi c’è Serge Aurier, terzino del Tottenham. Nelle ultime ore si è parlato di un Milan molto vicino al calciatore, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, le cose non stanno esattamente così.

E’ vero che Aurier è un nome molto apprezzato da Maldini e Massara, ma al momento non risultano accordi né con il Tottenham e né con l’ivoriano. La società ha intenzione di acquistare un terzino destro, ma ci sono al vaglio diversi profili tra cui Emerson Royal del Barcellona e Denzel Dumfries, con il secondo che potrebbe diventare nel corso delle settimane una grande opportunità di mercato (l’agente dell’olandese è Mino Raiola). Insomma, il Milan studia in attesa di affondare il colpo per uno di questi giocatori, anche se non escludiamo qualche acquisto a sorpresa, così come ci hanno abituato Maldini e Massara nel corso del tempo.

