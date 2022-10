Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: anche la Roma su Ndicka

Nelle ultime sessioni di calciomercato, il Milan ha seguito con attenzione Evan Ndicka , difensore francese classe 1999. Ha il contratto in scadenza con l' Eintracht Francoforte a fine stagione e questo significa che già a gennaio potrà accordarsi con un'altra squadra per il prossimo anno. I rossoneri ci stanno pensando, ma Ndicka ha davvero tante richieste e non sarà facile assicurarselo a zero. Ecco perché non è da escludere che si possa fare un tentativo già a gennaio, anche se ha una valutazione di 32 milioni e difficilmente si concretizzerà questo passaggio.

Ndicka piace a Roma e non solo

Come detto, però, ci sono tante squadre su Ndicka: piace in particolare alla Roma, che lo segue con attenzione. Occhio poi anche alla Juventus e all'Arsenal, che però ha rinnovato Gabriel Magalhaes, brasiliano classe 1997, e che quindi potrebbe tirarsi leggermente indietro rispetto alle altre. Ndicka andrà via a zero, si attende per capire chi se lo aggiudicherà.