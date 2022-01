Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Real Madrid interessato a Kessié”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista del Milan Franck Kessié

Nonostante sia impegnato con la Nazionale ivoriana in Coppa d'Africa, non mancano le voci sul futuro di Franck Kessié. Il centrocampista classe 1996, in scadenza di contratto con il Milan nel giugno del 2022, con ogni probabilità dirà addio ai rossoneri al termine della stagione. Tante le squadre interessate all'ex Atalanta, con il Tottenham che sembrerebbe essere la candidata principale per acquistare l'ivoriano. Dalla Spagna, però, fanno sapere che gli 'Spurs' non sono gli unici interessati a Kessié. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'As', anche il Real Madrid sarebbe fortemente interessato al calciatore del Milan. Milan, le top news di oggi: Pioli e Mou in conferenza. Piace Berti