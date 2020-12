Calciomercato Milan – Dalla Spagna, l’offerta di Maldini per Jovic | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la formula per Jovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda il possibile acquisto di un vice Ibrahimovic in casa rossonera. Secondo quanto viene riportato da AS, il Milan starebbe pensando seriamente di prendere Luka Jovic, attaccante del Real Madrid seguito già la scorsa estate.

Maldini e Massara vorrebbero prendere Jovic con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma questa soluzione non piace al Real Madrid. Nei prossimi giorni sono previsti dei nuovi contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore per fare il punto della situazione. Non c'è dunque al momento una trattativa aperta tra il Milan e il club spagnolo, ma la situazione può evolversi rapidamente.